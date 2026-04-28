Алєксандра Бутягіна затримали в Польщі у грудні 2025 року за запитом України

Польща провела обмін в’язнями із Білоруссю у форматі «п’ять на п’ять». Серед людей, яких передали Білорусі, був російський археолог Алєксандр Бутягін, якого раніше польський суд дозволив екстрадувати до України, повідомили у вівторок, 28 квітня Polsat News та RMF24.

За словами віцепрем’єр-міністра Польщі Радослава Сікорського, серед звільнених поляків – журналіст Анджей Почобут, який провів у білоруській в’язниці п’ять років за критику білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Посол США в Білорусі Джон Коул повідомив, що його команда домоглася звільнення з Білорусі трьох поляків та двох громадян Молдови. Білоруські медіа повідомили, що обмін відбувся в межах переговорів між КДБ Білорусі та польською розвідкою «за прямим наказом президента Білорусі».

Натомість Польща передала Росії археолога Олександра Бутягіна, затриманого на запит України. Бутягін та дружина російського солдата, який був у складі російського контингенту в невизнаному «Придністровʼї», повернулися до Росії в межах обміну.

За даними російської ФСБ, росіян обміняли на двох кадрових офіцерів молдовської спецслужби.

Офіс генпрокурора України розшукує Алєксандра Бутягіна з листопада 2024 року. За даними правоохоронців, Бутягін, який обіймав керівну посаду в музеї «Ермітаж» з 2014 року, незаконно проводив розкопки на об’єкті культурної спадщини «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі. Жодних дозволів від України він не отримував, після чого отримав підозру у знищенні пам’яток кримської культурної спадщини на суму понад 200 млн грн.

На початку грудня 2025 року Алєксандра Бутягіна, який перебував проїздом у Варшаві, заарештувала польська поліція. Згодом радіомовник RMF24 повідомив, що Україна подала запит на його екстрадицію. 18 березня російська ініціатива «Адвокат для Алєксандра Бутягіна» заявила, що Варшавський суд дозволив екстрадувати археолога в Україну.

Україна на обмін Бутягіна на момент публікації не відреагувала.