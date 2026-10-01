Після зіткнення автобус з’їхав на узбіччя та перекинувся

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок водію туристичного автобуса, який спричинив ДТП, унаслідок якої постраждали 30 людей. Суд призначив йому 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Його не позбавили права керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, аварія трапилась ввечері 9 липня 2025 року на трасі Львів-Шегині неподалік села Родатичі. Водій туристичного автобуса Віталій Гринь виїхав на смугу зустрічного руху для обгону та в’їхав у авто Audi A4, після чого автобус з’їхав на узбіччя та перекинувся.

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Цей автобус курсував за маршрутом «Львів-Прага» та перевозив 65 пасажирів. У вироку вказано, що унаслідок ДТП постраждали 30 людей – це пасажири автобуса та водій легковика. У 13 пасажирів медики зафіксували тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, зокрема численні переломи. У інших постраждалих були легкі тілесні ушкодження.

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Обвинувачений Віталій Гринь у суді визнав свою провину та розповів, що на цій ділянці дозволено здійснювати обгін, але він не врахував рельєф місцевості, мокрий асфальт. За його словами, коли він побачив Audi A4, то почав гальмувати і сподівався, що авто поміститься між ним та іншою машиною, яку він обганяв.

Унаслідок ДТП постраждали 30 людей – це пасажири автобуса та водій легковика

«Від удару автобус почало нести вліво і він перекинувся в кювет. На першому поверсі автобуса було менше потерпілих, на другому поверсі автобуса було багато травмованих, він допомагав витягувати їх через люк. Серед пасажирів було багато медиків, які одразу ж почали надавати медичну допомогу потерпілим до приїзду швидкої», – наведено покази обвинуваченого у вироку суду.

Обвинувачений просив суд не позбавляти його права керувати транспортними засобами, бо має на утриманні двох дітей і є єдиним годувальником сім’ї. Його адвокат просив суд врахувати, що він вчинив злочин з необережності та намагався допомогти потерпілим, а також, що люди у салоні не були пристебнуті ременями безпеки.

Обвинувачений працює у ТОВ «Автоекспрес», представник фірми у суді заявив, що усі пасажири були застраховані у ПрАТ «СК ВУСО», яке і має відшкодовувати шкоду у межах ліміту (50 тис. грн на одну людину).

Прокурор просив призначити водію 5 років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, зі звільненням від основного покарання, встановивши три роки випробувального терміну.

Цю справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя визнала обвинуваченого винним у вчиненні ДТП та призначила 5 років тюрми, але звільнила від відбування покарання, встановивши трирічний іспитовий термін. Його не позбавили права керування транспортними засобами.

У задоволенні цивільних позовів до ТОВ «Автоекспрес» суд відмовив. Вирок ще можна оскаржити.