Автобус перекинувся в кювет поблизу села Родатичі

У середу, 9 липня, поблизу села Родатичі Львівського району туристичний автобус перекинувся в кювет, зіштовхнувшись з легковим автомобілем Audi А4. У туристичному автобусі перебували 65 людей. Пресслужба поліції Львівської області повідомила, що станом на 21:30 медики госпіталізували п'ятьох людей. О 23:00 медики розповіли, що в аварії постраждали 28 людей, серед яких двоє – діти.

Інцидент трапився приблизно о 20:10. «Відбулося зіткнення автомобіля Audi А4, яким керував 33-річний житель Львівського району, з рейсовим автобусом "Львів – Прага", під керуванням 49-річного мешканця Чернігова. В автобусі перебувало 65 пасажирів. Внаслідок зіткнення автобус з’їхав у кювет та перекинувся», – йдеться у повідомленні.

Audi А4, яким керував 33-річний мешканець Львівщини. Фото поліції

Пресслужба ДСНС у Львівській області повідомила, що в автобусі перебували діти, які самостійно покинули транспорт. Рятувальники дістали з автобуса двох жінок і передали їх медикам.

Після ДТП патрульні перекрили одну смугу на автодорозі М-11 Львів — Шегині. Поліцейські регулювали рух транспорту у реверсному режимі. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють всіх учасників ДТП та кількість постраждалих.

Місце аварії. Фото Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги

Оновлено о 23:00. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги повідомив, що на місце події скерували 14 бригад екстреної медичної допомоги. Наразі відомо про 28 потерпілих, з них двоє – діти. Пацієнтів госпіталізували в медичні заклади Львова та Новояворівську районну лікарню.