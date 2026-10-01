У ніч на четвер, 1 жовтня, російські війська атакували Київ реактивними дронами. Унаслідок обстрілу постраждав чоловік. Про це повідомили ДСНС та КМВА.



У Солом’янському районі загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також загорілися припарковані автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі на площі 80 м2.

В Оболонському районі виникла масштабна пожежа у складській будівлі, її теж ліквідовано. Рятувальники передали одного постраждалого медикам.

За даними КМВА, у Печерському районі уламки збитих дронів впали на дах нежитлової будівлі, унаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

В Одесі горів бізнес-центр

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено дах і фасад двох будівель бізнес-центру, постраждала одна людина. Вибуховою хвилею вибило скління, частково зруйновано стіни на п’ятому поверсі. Також виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

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