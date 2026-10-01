Ворог може готувати атаки на важливі високовольтні лінії електропередач

Російські війська 30 вересня вперше застосувала на реактивному безпілотнику боєзаряд, створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов на позивний Флеш.

За його словами, ідеться про особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.



«Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач», – додав Бескрестнов.

Відео удару дрона по ЛЕП у Києві, 30 вересня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури України, атакувавши ракетами та безпілотниками енергообʼєкти у Києві, області та інших регіонах. Зокрема, пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС на Київщині. Ця ТЕС уже потрапляла під обстріли і була повністю знищена росіянами під час атаки 11 квітня 2024 року.

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Увечері 30 вересня Міністерство енергетики повідомило, що через російські атаки у Києві, а також у Київській, Чернігівській та Житомирській областях запровадили аварійні відключення світла. Однак згодом у ДТЕК уточнили, що у Києві та області застосовують погодинні графіки обмеження електроенергії.

За даними НЕК «Укренерго», 1 жовтня у кількох регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження пояснили складною ситуацією в енергосистемі через російські атаки.