Росіяни вперше застосували реактивний БпЛА з боєзарядом для знищення ліній електропередач
Ідеться про особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження
Російські війська 30 вересня вперше застосувала на реактивному безпілотнику боєзаряд, створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов на позивний Флеш.
За його словами, ідеться про особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.
«Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач», – додав Бескрестнов.
Відео удару дрона по ЛЕП у Києві, 30 вересня 2026 року
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури України, атакувавши ракетами та безпілотниками енергообʼєкти у Києві, області та інших регіонах. Зокрема, пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС на Київщині. Ця ТЕС уже потрапляла під обстріли і була повністю знищена росіянами під час атаки 11 квітня 2024 року.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Увечері 30 вересня Міністерство енергетики повідомило, що через російські атаки у Києві, а також у Київській, Чернігівській та Житомирській областях запровадили аварійні відключення світла. Однак згодом у ДТЕК уточнили, що у Києві та області застосовують погодинні графіки обмеження електроенергії.
За даними НЕК «Укренерго», 1 жовтня у кількох регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження пояснили складною ситуацією в енергосистемі через російські атаки.