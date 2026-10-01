За попередньою інформацією, внаслідок аварії є семеро постраждалих

У четвер, 1 жовтня, на вул. Науковій, 49А у Львові маршрутний автобус №51 потрапив у ДТП з інкасаторським автомобілем. На місце події прибула патрульна поліція та бригада екстреної швидкої допомоги.

Інформацію про аварію на вул. Науковій місцеві телеграм-канали поширили близько 10:55. На оприлюдненому відео видно розтрощений автобус, інкасаторську машину та легкові автомобілі. Зі слів очевидців, водію автобуса стало погано за кермом.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги, травми отримали семеро пасажирів. Проте від госпіталізації вони відмовилися.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції Львівщини, на лінію служби «102» надійшло повідомлення про те, що на вул. Науковій, 49А автобус наїхав на дерево, після чого зіткнувся з іншими автівками.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як повідомили в міському управлінні транспорту, за словами водія, автобус їхав у смузі дублера, коли водій автомобіля інкасаторів здав назад, внаслідок чого відбулося зіткнення.