ВАКС залишив Єлизавету Івахненко під вартою

У вівторок, 15 вересня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила фігурантці справи «Карфаген» Єлизаветі Івахненко, яка також відома під прізвиськом «Муза», у помʼякшенні запобіжного заходу. Про це повідомило «Суспільне» та Центр протидії корупції.

Адвокати Єлизавети Івахненко просили скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застосувати до неї особисте зобовʼязання чи домашній арешт з носінням електронного браслета. Також захист фігурантки «Карфагену» просив зменшити розмір застави та дозволити спілкування з молодшим братом та матірʼю – Тетяною Івахненко.

Сторона захисту стверджувала, що Івахненко не знала про злочинну схему сприяння роботі шахрайських кол-центрів, а сама підозрювана заявила, що не визнає себе винною. Також Єлизавета Івахненко заявила, що після операції має регулярно проходити медичні огляди, однак просила не розголошувати подробиці лікування. Коментуючи фінансовий стан, підозрювана стверджувала, що протягом 2020–2025 років отримала від контрагентів 3 млн 388 тис. грн, а її дохід як ФОП за 2025 рік склав близько 7 млн грн. За словами Івахненко, вона надавала юридичні послуги та консультації. Підозрювана стверджувала, що не проживає з посадовцем Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою, якого слідство вважає організатором схеми.

Коментуючи поїздки за кордон, вона заявила, що вони тривали від кількох днів до тижня, а коштовні речі отримала у подарунок від чоловіків, з якими раніше перебувала у стосунках.

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«Я не визнаю себе винною ні в чому. Я не знала про нібито злочинну організацію. [...] Я не вважаю, що я та особа, яка має бути під вартою», – заявила Єлизавета Івахненко.

Прокурор САП клопотав про залишення запобіжного заходу без змін – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Він нагадав про її розмову з Сергієм Кропивою, у якій вона стверджувала, що треба «проганяти» по максимуму – по 6 млн грн. Це, на думку прокурора, свідчить про несправжню підприємницьку діяльність Івахненко. Також сторона обвинувачення стверджувала, що підозрювана намагалася перешкоджати слідству, зокрема ховала коштовні речі та видаляла фото з Мадрида, де був ексгенпрокурор Руслан Кравченко.

Зрештою Апеляційна палата ВАКС залишила підозрювану під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.

Нагадаємо, ВАКС обрав для Єлизавети Івахненко запобіжний захід 7 вересня. Вона фігурує у справі «Карфаген» щодо «кришування» шахрайських кол-центрів. За версією слідства, Івахненко допомагала організатору схеми – заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві – легалізовувати незаконно отримані гроші. Йшлося, зокрема, про розподіл грошей між фіктивними ФОПами та купівлю нерухомості в Одесі та Карпатах. Сам Сергій Кропива з 6 вересня перебуває під вартою, він має право вийти з СІЗО під заставу – 200 млн грн.

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7 вересня на тлі корупційного скандалу Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора. А вже 14 вересня стало відомо, що він виїхав за кордон нібито у відрядження. Крім того, Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а документ відправив йому «Укрпоштою». За версією Кравченка, голова НАБУ у 2009 році всиновив дитину для уникнення слідства про підкуп студентів. Того ж дня Офіс генерального прокурора спростував оголошення підозри Семену Кривоносу. 15 вересня Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.