Івахненко затримали на залізничному вокзалі у Львові 4 вересня

У понеділок, 7 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, відомій під прізвиськом «Муза». Її затримали та повідомили про підозру в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у межах операції «Карфаген». Про це повідомили громадська організація Transparency International Ukraine та Центр протидії корупції.

Слідчий суддя взяв 24-річну Івахненко під варту з альтернативою застави у 20 млн грн. Водночас прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив призначити тримання під вартою із заставою у 50 млн грн, посилаючись на наявність низки ризиків.

За словами прокурора, до підозрюваної неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, ніж тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Івахненко затримали 4 вересня на залізничному вокзалі у Львові. Сторона обвинувачення вважає, що вона могла мати намір залишити Україну.

Адвокат Івахненко заперечив цю версію. За його словами, підозрювана чекала на вокзалі потяг до Одеси. Захист також заявив про відсутність доказів причетності Івахненко до злочинної організації.

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За версією слідства, Івахненко могла допомагати заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві легалізувати незаконно отримані кошти. У їхніх розмовах, які фігурують у матеріалах справи, йшлося про розподіл грошей між фіктивними ФОПами, серед яких була мати Івахненко, придбання нерухомості в Одесі та Карпатах, а також оплату дорогих подарунків для «Музи».

Також прокурор зазначив, що Івахненко планувала працювати заступником міністра освіти України, проте відмовилась від такої ідеї через свою підприємницьку діяльність, яка, за версією слідства, мала фіктивні ознаки. Слідство стверджує, що фігурантка побоювалася викриття незаконного походження своїх доходів.

Крім того, у розмовах зафіксовано, що Кропива та Івахненко переймалися своєю долею після слідчих дій НАБУ в іншій справі з викриття прокурорів на купівлі апартаментів у Карпатах.

Сама Івахненко заявила, що не знала про існування злочинної організації та не брала участі в її діяльності. Вона визнала, що знайома з посадовцем Офісу генпрокурора Кропивою, але відмовилась від відповіді про рівень стосунків з ним.

Водночас за даними прокурора, Івахненко з Кропивою разом мешкають у одному з найдорожчих ЖК Києва Taryan Towers. Окрім того, водій Кропиви повністю опікується життєдіяльністю Івахненко, зокрема, возить її на захід України на відпочинок.

Нагадаємо, 6 вересня ВАКС суд відправив заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву під варту з можливістю внесення застави – 120 млн грн. Посадовця ОГП підозрюють у сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Окрім того, за даними САП, посадовець підозрюється у відмиванні понад 80 млн грн. Ідеться про легалізацію 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року, коли він уже працював в Офісі генерального прокурора. А також про легалізацію 48,2 млн грн, коли він обіймав посаду заступника керівника Одеської ОВА.