АРМА продовжить пошук управителя для виробника «Моршинської»

Комісія з визначення управителя складних активів АРМА відхилила пропозицію КУА «Укркапітал», яка перемогла в торгах на управління арештованими активами IDS Ukraine – виробника води «Моршинська», «Миргородська» та «Аляска». За свої послуги управитель мав отримувати частину чистого прибутку компанії. КУА «Укркапітал» запропонувала винагороду лише 0,01% від прибутку, але не змогла обґрунтувати таку низьку ставку. Про це йдеться у протоколі засідання комісії від 14 вересня, пише Forbes.

В АРМА зазначили, що пояснення «Укркапіталу» не містило точних розрахунків. Компанія описала лише загальні способи управління корпоративними правами, не розкривши частини запропонованих методів.

Комісія також звернула увагу на невідповідність між витратами та можливою винагородою управителя. За розрахунками «Укркапіталу», укладення і виконання договору мало коштувати приблизно 10 млн грн. Водночас винагорода компанії за ставки 0,01% становила б лише 109,9 тис. грн на рік.

Через це комісія визнала обґрунтування аномально низької пропозиції недостатнім і відхилила його.

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АРМА продовжить процедуру з наступною за розміром пропозицією. Другу найнижчу ставку – 0,9% від чистого прибутку – запропонувало «Юридичне бюро “Пріорітас”». Якщо її також визнають аномально низькою, компанія повинна буде додатково пояснити свої розрахунки.

Як проходили торги і що відомо про КУА «Укркапітал» ?

АРМА провело торги на управління активами IDS Ukraine 7 вересня. У них взяли участь п’ять компаній. За свої послуги управитель мав отримувати частину чистого прибутку виробника води. Початкова винагорода управителя становила 40% від чистого прибутку активів. Під час аукціону КУА «Укркапітал» запропонувала найменшу винагороду – лише 0,01% і завдяки цьому перемогла.

Як писав ZAXID.NET, ТОВ «Компанія з управління активами Укркапітал» належить Сергію Бєлашову – власнику банку «Український капітал», депутату Полтавської обласної ради 8-го скликання та керівнику Полтавської обласної організації партії «Батьківщина». Сергій Бєлашов проходить у справі НАБУ і САП щодо можливих зловживань під час закупівлі газу для «Укрзалізниці». За даними слідства, оборудка могла завдати державі 206 млн грн збитків. У травні 2023 року ВАКС взяв бізнесмена під варту, однак він вийшов із СІЗО після внесення 30 млн грн застави. Остаточного рішення у справі наразі немає.

Друга найнижча ставка була «Юридичного бюро “Пріорітас”» – 0,9%. Третя пропозиція надійшла від «Альянс Д», співвласниками якої є власники мереж Varus та Eva Валерій Кіптик і Руслан Шостак, компанія пропонувала 1%.

Головне про IDS Ukraine

IDS Ukraine – найбільший виробник бутильованої води в Україні. До групи належать бренди «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф». За оцінкою самої компанії, вона контролює понад 40% українського ринку, а на її підприємствах працюють близько 3 тис. людей.

У 2025 році консолідований виторг IDS Ukraine зріс із 6,9 млрд грн до 7,4 млрд грн. Вартість чистих активів група оцінює приблизно у 4 млрд грн.

Корпоративні права компаній IDS Ukraine передали в управління АРМА за рішеннями суду у 2022 році. Йдеться, зокрема, про частки, пов’язані з російським олігархом Міхаілом Фрідманом та його бізнес-партнерами Германом Ханом і Олексієм Кузьмічовим.

До арештованих активів належать понад 2 млн акцій Миргородського заводу мінеральних вод, 100% статутного капіталу компанії «Потужність», пов’язаної з Моршинським заводом мінеральних вод «Оскар», а також частки в інших компаніях групи.

Інша частина IDS Ukraine належить родині засновника групи Бадрі Патаркацишвілі, уряду Грузії та міноритарним акціонерам. Як пише The Guardian, родина Патаркацишвілі виступає проти передачі активів управителю АРМА та оскаржує це рішення в суді.