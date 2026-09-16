214 конгресменів дали хід законопроєкту про «пекельні санкції» проти Росії

Палата представників США подолала ключову процедурну перешкоду та розблокувала розгляд законопроєкту, який надасть американському президенту повноваження запроваджувати мита щодо країн, які купують російську нафту й газ. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомило видання The Hill.

За процедурне рішення, яке відкриває шлях до дебатів та фінального голосування щодо законопроєкту, проголосували 214 конгресменів, проти – 211. Вирішальними стали голоси демократів Джареда Голдена та Марі Глюзенкамп Перес, які підтримали просування законопроєкту всупереч позиції більшості своєї фракції. Фінальне голосування щодо законопроєкту очікується 16 вересня, повідомив журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу.

Виступаючи на слуханнях Комітету з питань регламенту Палати представників, республіканець Майкл Маккол назвав голосування за законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії важливим для того, щоб продемонструвати російському лідеру Владіміру Путіну підтримку України з боку США.

«Коли ми озирнемося на цей момент у майбутньому, я хочу, щоб ми могли сказати, що зробили все можливе, аби покласти край цій війні», – сказав Маккол.

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Проти ініціативи виступили представники Демократичної партії. Попри декларовану підтримку України, вони наголошують, що законопроєкт надає Дональду Трампу повноваження запроваджувати мита, які Верховний Суд США раніше визнав неправомірними. На їхню думку, цей законопроєкт принесе «більше шкоди, ніж користі».

Остання редакція законопроєкту передбачає розширення санкцій проти російських військових та іноземних постачальників, заборону нових американських інвестицій у Росію, заходи проти «тіньового флоту» російських нафтових танкерів та посилення обмежень на експорт до РФ товарів, які можуть використовуватися її збройними силами.

Крім того, законопроєкт передбачає санкції проти відповідальних за викрадення українських дітей, та розширює санкції щодо Ірану.

Законопроєкт також передбачає мита до 100% проти п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також п’яти країн, які сприяють Москві в обході енергетичних санкцій. Серед найбільших імпортерів російських енергоносіїв – Китай, Індія та Туреччина.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США абсолютною більшістю – 86 голосами проти 11 – підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Повідомлялося, що документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи після серпневої перерви. Після цього законопроєкт у разі ухвалення обома палатами передадуть на підпис президенту США.

На початку вересня стало відомо, що законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії можуть відкласти до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада. За даними Bloomberg, американські законодавці побоювалися розширення тарифних повноважень президента та зростання цін на нафту й пальне.