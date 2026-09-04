Палата представників США

Законопроєкт про «пекельні» санкції проти Росії, який у серпні схвалив Сенат США, наразі стикається з опором у Палаті представників. Його розгляд, імовірно, відкладуть щонайменше до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада. Про це 3 вересня повідомив Bloomberg.

Документ, який в останній рік свого життя активно просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати 100-відсоткові мита проти п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також п’яти країн, які сприяють Москві в обході енергетичних санкцій. Серед найбільших імпортерів російських енергоносіїв – Китай, Індія та Туреччина. Водночас ухвалення цього законопроєкту може призвести до зростання світових цін на нафту та газ.

Видання додає, що наразі незрозуміло, чи скористається Дональд Трамп повноваженнями, які може надати йому закон. Особливі сумніви виникають щодо можливого застосування таких обмежень проти Китаю.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також висловив сумніви, що законопроєкт винесуть на голосування до проміжних виборів до Конгресу, на яких повністю переоберуть Палату представників, а також – третину Сенату.

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Він пояснив це опором з боку провідних демократів, а також занепокоєнням частини республіканців у Палаті представників через подорожчання нафти й бензину.

Демократи стурбовані тим, що Трамп може використати законопроєкт як додаткове юридичне обґрунтування для запровадження масштабних тарифів. Нині його чинні тарифні заходи інші країни оскаржують в суді.

Проти законопроєкту також виступила коаліція американських представників великого бізнесу. У серпні вони направили до Конгресу листа із застереженнями щодо можливих наслідків рішення. У ньому, зокрема, зазначалося, що «частина законопроєкту може мати непередбачені наслідки для споживачів, дозволяючи нові, експансивні тарифи для інших країн, які є нашими торговельними партнерами та союзниками».

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США абсолютною більшістю – 86 голосами проти 11 – підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Повідомлялося, що документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи після серпневої перерви. Після цього законопроєкт у разі ухвалення обома палатами передадуть на підпис президенту США.

Окрім мит проти покупців російських енергоресурсів, документ передбачає запровадження санкцій проти російських високопосадовців, зокрема президента РФ Владіміра Путіна, а також російських олігархів, банків, державних підприємств та іноземних компаній, які допомагають Росії вести війну проти України. Законопроєкт також передбачає санкції щодо Ірану та розрахований на п’ять років.