Серафим Растворов служить капеланом

Архимандрит Серафим Растворов, який служив у Ракошинському Свято-Покровському чоловічому монастирі Московського патріархату, перейшов до Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ.

Про це повідомили в єпархії. Щоб доєднатися до нового кліру, священник звернувся з письмовим клопотанням до єпископа.

«Упродовж двох днів владика Віктор Бедь проводив співбесіди з архимандритом, який нині є військовослужбовцем Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Після вивчення особової справи, Серафима Растворова прийняли до кліру Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної Церкви України та зарахували до складу священнослужителів єпархіальної Духовної місії.

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Нагадаємо, це вже третій служитель УПЦ МП на Закарпатті, який перейшов у ПЦУ з початку 2026 року. Московського патріархату також відріклися настоятель Свято-Михайлівської парафії у селі Пасіка Мукачівського району Віталій Личак та клірик Свято-Троїцького чоловічого монастиря Хустської єпархії Нестор Медведчук.