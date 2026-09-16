Весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах

Демократи в Конгресі США розпочали розслідування після повідомлень про те, що російський бізнесмен Умар Кремльов оплатив частину святкувань з нагоди весілля Дональда Трампа-молодшого. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомило агентство Reuters.

Підставою для розслідування стала публікація ProPublica. Видання повідомило, що Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, витратив сотні тисяч доларів на проведення весільних заходів Трампа-молодшого. Зокрема, йшлося про оренду приватного острова та феєрверки. Дружина Трампа-молодшого Беттіна Трамп підтвердила внесок Кремльова, однак наголосила, що він оплатив не саме весілля, а дві вечірки після церемонії. Вона назвала це надзвичайно щедрим весільним подарунком від друга.

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Тепер конгресмени хочуть з'ясувати, чому російський бізнесмен, якого Reuters та ProPublica пов'язують із російською владою, профінансував масштабні святкування для сина президента США.

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Представник Демократичної партії Роберт Гарсія поставив питання про можливу мету такого фінансування та про те, чого Кремльов очікував натомість. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також заявив, що ситуація потребує уваги через зв'язки російського бізнесмена.

Президент США Дональд Трамп, який не був присутній на весіллі сина, заявив, що не знає Кремльова та назвав ситуацію не надто важливою. Reuters зазначає, що розслідування демократів стосується ширшого кола питань, пов'язаних із можливою іноземною фінансовою підтримкою родини президента.

Нагадаємо, у пресслужбі Кремльова підтвердили його дружні стосунки з Трампом-молодшим та заявили, що вони познайомилися кілька років тому. Водночас у Кремльова заперечили політичний характер їхнього спілкування. Там заявили, що він не обговорював політичних питань зі своїми американськими знайомими.