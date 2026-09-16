Політики роблять популістичні заяви у боротьбі за електорат

21 польський депутат вимагає від уряду організувати 11 листопада польський марш незалежності у Львові. На думку авторів звернення, поляки, що проживають в Україні, мають недастатньо підтримки від влади. Також метою маршу є нагадування «про польську історію міста». Про це 15 вересня повідомив польський сайт Wprost.

Пропозиція відзначити польську незалежність на вулицях українського Львова надійшла до прем’єр-міністра Дональда Туска ще 28 серпня, зазначає сайт. Автори цього звернення закликають польський уряд звернутися до влади України та Львова за згодою на проведення маршу незалежності 11 листопада, а також профінансувати захід та надати організаційну підтримку.

Автором письмового звернення є депутатом Сейму від «Право і справедливість» Даріуш Матецький. Під документом підписався 21 депутат. Звернення об’єднало представників правих та проросійських партій, представники яких часто роблять українофобні заяви. Серед підписантів – політики партій «Право і справедливість», «Конфедерація», «Конфедерація Корони Польської» та «Розвиток Плюс», зокрема Міхал Москаль, Януш Ковальський, Гжегож Плачек, Роман Фріц та Анна Квєчень.

Автори запиту обґрунтовують свою пропозицію «необхідністю підтримати поляків, які мешкають у Львові, та нагадати про польську історію міста». Вони стверджують, що допомога польської держави своїм співвітчизникам в Україні є недостатньою та обмеженою.

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«Поляки, які проживають у Львові, поколіннями залишаються пов’язаними з польською історією, культурою та традиціями. Незважаючи на відсутність підтримки з боку української держави, вони намагаються зберегти свою національну ідентичність і передавати її наступним поколінням», – заявляють ініціатори.

Польські політики заявляють про фінансування влади таких же заходів, пов’язаних з Україною, які організовують польські інституції. Водночас автори звернення не навели жодних розрахунків щодо масштабів такої допомоги. Проте вони вказують, що йдеться про «українські організації, що діють у Польщі, та заходи, пов’язані з Україною, зокрема День незалежності України», який відбувся 24 серпня у Варшаві.

«У цій ситуації уряд повинен виступити з конкретною ініціативою та організувати у Львові офіційні урочистості з нагоди національного свята Незалежності, зокрема польський Марш Незалежності вулицями міста», – пише автор запиту, під яким підписалися й інші політики.

Марш мав би відбутися за участю місцевих поляків та представників влади Польщі.

Wprost наводить гостру реакцію на цей запит до уряду депутата від PSL (Польської селянської партії) Марка Бєрнацького.

«Я дуже вражений тим божевіллям, яке охопило польську політичну еліту», – сказав депутат, назвавши цю ідею політичним обманом. Він вважає, що подібні дії можуть погіршити польсько-українські відносини.

Водночас журналісти TVN24 вказують, що такий запит ще не означає, що марш відбудеться. Для того ще треба отримати дозвіл української влади. Такі заяви, на думку польських журналістів, можуть бути «провокацією». Варто наголосити, що польський політикум готується до парламентських виборів, які відбудуться восени 2027 року. Проте нові політичні проєкти, українофобні заяви та поведінка польських політиків можуть свідчити про ранній початок політичної боротьби.

Серед підписантів звернення є політики партій, які очолюють Ярослав Качинський, Гжегож Браун, Матеуш Моравецький, а також Славомір Менцен та Кшиштоф Босак. Моравецький, колишній представник PiS, під вибори просуває власну політичну силу «Розвиток Плюс». Лідер ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Гжегож Браун відомий антиукраїнськими заявами та діяльністю, просуванням антиукраїнських наративів. Нещодавно йому висунули чотири звинувачення через зняття українського прапора, наругу над прапором ЄС, знищення ЛГБТ-виставки та наклеп на єврейський музей. А 10 вересня він на камеру пошкодив пам’ятник воїнам УПА у селищі Білосток Люблінського воєводства. Загалом Сейм Республіки Польща налічує 460 депутатів. 21 депутат, який підписався під зверненням, це приблизно 4,6% складу Сейму.