Гжегож Браун відомий у Польщі українофоб

59-річному польському політику Гжегожу Брауну висунули чотири звинувачення. Вони стосуються зняття українського прапора, наруги над прапором ЄС, знищення ЛГБТ-виставки та наклепу на єврейський музей. Про це у п’ятницю, 21 серпня, повідомило польське видання Polsat News.

Як повідомили у Національній прокуратурі Польщі, два з чотирьох епізодів пов'язані з подіями травня 2025 року. Тоді під час мітингу Брауна в Білій Підляській один із учасників зняв український прапор із будівлі місцевої адміністрації.

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Після цього євродепутат публічно схвалив дії чоловіка та назвав його своїм помічником. Браун заявив, що бере відповідальність за інцидент на себе, оскільки прапор нібито прибрали на його прохання та за його прямим розпорядженням.

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Ще один епізод стався у Міністерстві промисловості в Катовіце. Браун зняв із будівлі прапор Європейського Союзу, кинув його на підлогу та наступив на нього. Згодом політик спалив прапор.

Четверте обвинувачення пов'язане з інцидентом у Сеймі в червні 2025 року. Тоді Браун знищив виставку, присвячену ЛГБТ-спільноті. Він зняв із мольбертів плакати та розбив їх. Свої дії політик пояснював прагненням нібито «запобігти громадському скандалу».

Окремо прокуратура висунула Брауну звинувачення у наклепі на Музей історії польських євреїв «Полін». Йдеться про його висловлювання під час президентських дебатів 28 квітня 2025 року. Тоді Браун розкритикував мера Варшави Рафала Тшасковського через те, що той носив на піджаку жовтий нарцис – символ пам'яті про повстання у Варшавському гетто. Політик назвав цей символ «знаком ганьби». Організатором щорічної соціально-освітньої акції «Нарциси» є музей «Полін».

Сам Браун не визнав висунутих проти нього звинувачень.

Зазначимо, що у липні 2026 року генеральний прокурор Польщі звернувся до Європейського парламенту із запитом про дозвіл на затримання Брауна та його примусове доставлення до прокуратури. Перед цим, наприкінці квітня, Європарламент проголосував за позбавлення польського політика депутатської недоторканності.

Нагадаємо, 8 липня польська поліція затримала двох чоловіків після провокації біля офісу української компанії. Вони намагалися потрапити всередину приміщення та розпитували українську працівницю про підстави її перебування в Польщі й ставлення до Степана Бандери. За даними Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, до інциденту могла бути причетна група активістів, пов’язана з прихильниками проросійських польських політиків Ґжеґожа Брауна та Януша Корвіна-Мікке. Серед учасників провокації організація ідентифікувала Пшемислава Гжегорека, якого пов’язують зі співпрацею з представниками радикальних правих кіл.