Політик сокирою вдаряв об монумент та збивав написи з гранітного обеліска

59-річний лідер ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Гжегож Браун пошкодив пам’ятник воїнам УПА у Люблінському воєводстві. Відповідне відео польський політик опублікував у мережі X.

На оприлюдненому відео видно, як Гжегож Браун здійснює наругу над меморіальним місцем та заявляє про те, що пам’ятник необхідно негайно прибрати. Політик сокирою вдаряє об пам’ятник та збиває написи з гранітного обеліска. Пошкоджень зазнав меморіальний об’єкт, що розташований у селищі Бялисток, що у Люблінському воєводстві. Його встановили на місці поховань українських воїнів, які в лютому 1946 року загинули в бою проти НКВС. На обеліску зазначені імена 41 бійця Української повстанської армії.

«Цей обеліск, що ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків, потрібно було демонтувати професійним обладнанням. Демонтувати цю самовільну споруду потрібно було негайно після фіксації злочину, що полягає у виправданні нацизму та бандерства. Але, як ми сьогодні почули на святі врожаю в сусідньому селі, поляки бояться», – заявляє політик.

Як писав ZAXID.NET, це не перший випадок наруги над цим пам’ятником і місцем поховань. Лише кілька днів тому, 6 вересня, вандали пошкодили монумент. Зокрема, було пошкоджено напис. У липні невідомі також здійснили наругу над ним та пошкодили металеву конструкцію неподалік. Причетних до актів вандалізму польські правоохоронці досі не знайшли.

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До слова, Ґжеґож Браун – відомий антиукраїнськими заявами та діяльністю, спрямованою на поширення антиукраїнських наративів у польському інформаційному просторі. Наприкінці серпня йому висунули чотири звинувачення, які стосуються зняття українського прапора, наруги над прапором ЄС, знищення ЛГБТ-виставки та наклепу на єврейський музей.