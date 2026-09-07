Вандали пошкодили напис на обеліску

Польська поліція розшукує вандалів, які пошкодили пам’ятник воїнам Української повстанської армії. Монумент у селищі Бялисток неодноразово зазнавав вандалізму. Про це, у понеділок, 7 вересня, повідомив радіомовник RMF24.

Інцидент стався у неділю, 6 вересня, у селищі Бялисток, що у Люблінському воєводстві. Пошкоджень зазнав пам’ятник, що встановлений на місці поховань українських воїнів, які в лютому 1946 року загинули в бою проти НКВС. На обеліску зазначені імена 41 бійця Української повстанської армії. Зокрема, йдеться про пошкодження напису. Польські правоохоронці розслідують інцидент за статтями, що стосуються осквернення пам’ятника та місця поховання українських воїнів, розпалювання ворожнечі на національному ґрунті й умисного пошкодження майна.

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Зазначається, що це не перший випадок наруги над меморіальним місцем. У липні невідомі вже пошкоджували пам’ятник та металеву конструкцію біля нього. Як писав ZAXID.NET, Посольство України в Польщі різко засудило цей акт вандалізму та наголосило, що руйнування, осквернення чи навмисне пошкодження місць пам’яті є неприпустимими. Тоді вони також звернулися до польської влади із закликом встановити причетних.

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До слова, у липні на Раковицькому цвинтарі в Кракові невідомий пошкодив могилу українського письменника Богдана Лепкого. Вандал викрав барельєф із надгробка та пошкодив кам’яні фрагменти пам’ятника. Згодом польська поліція встановила особу підозрюваного та затримала його. Зокрема, чоловік підозрюється ще приблизно у десятку крадіжок хрестів, портретів і металевих елементів з інших могил. Відтак польські правоохоронці заявили, що не виявили ознак злочину, скоєного на національному ґрунті.Попри це, після інциденту МЗС України назвало акт вандалізму свідомою провокацією, спрямованою на розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща.