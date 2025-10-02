Їздити у пішохідний центр Франківська на електросамокатах заборонили 12 вересня

В Івано-Франківську прокатні компанії змінили налаштування електросамокатів, щоби ті не заїжджали на пішохідні вулиці у центрі міста. Про це 2 жовтня в ефірі радіо «Західний полюс» розповів мер Франківська Руслан Марцінків.

«Оформили червону зону і перепрошили всі електросамокати. Вони автоматично виключаються в цій зоні. Але є ще приватні електросамокати, електробайки і багато іншого. Ми працюємо над тим, щоби в межах законодавства врегулювати це питання», – сказав Марцінків і додав, що хотів би, щоб патрульна поліція також могла штрафувати дітей, які їздять на самокаті утрьох.

Нагадаємо, 12 вересня комісія з безпеки дорожнього руху Франківської міськради ухвалила рішення про заборону руху електросамокатів, електровелосипедів та сігвеїв у центрі міста – на вулицях Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Галицькій, Станіславській, Шеремети, Вірменській, Левка Лук’яненка, Михайла Грушевського та Івана Вагилевича.

Для порівняння – в Ужгороді обмежили швидкість руху електросамокатів. Власників прокатних компаній зобов’язали обмежити їх швидкість до 20 км/год, а в центрі міста – до 10 км/год.