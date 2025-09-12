Перевіряти дотримання заборони будуть патрульні поліцейські

В Івано-Франківську в межах центральної пішохідної зони заборонили рух електросамокатів, електровелосипедів та сігвеїв. Рішення ухвалили у п’ятницю, 12 вересня, на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху.

Як розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак, рух індивідуального електротранспорту заборонили на вулицях Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Галицькій, Станіславській, Шеремети, Вірменській, Левка Лук’яненка, Михайла Грушевського та Івана Вагилевича.

«Компанії, що надають прокат електросамокатів, зобов’язані заблокувати можливість початку/завершення прокату у визначених зонах та автоматично обмежити швидкість у прилеглих до них зонах до 10–15 км/год», – написав Михайло Смушак у фейсбуці.

На в’їздах до центральних пішохідних вулиць встановлять комбінацію дорожніх знаків:

5.90 «Зона для пішоходів і велосипедистів» з піктограмою «заборонено електросамокати»;

3.7 «Рух мопедів заборонено» (поширюється і на електросамокати та електровелосипеди);

3.29 «Обмеження максимальної швидкості 20 км/год» з табличкою 7.5.7 «Велосипеди».

Перевіряти дотримання заборони будуть працівники Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, у 2024 році у Франківську заборонили рух електросамокатів частиною вул. Незалежності. Після інциденту зі збиттям дитини, який стався 4 вересня, рух «стометрівкою» обмежили й для велосипедистів.