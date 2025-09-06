Стометрівкою у Франківську називають центральну вул. Незалежності

У Івано-Франківську на пішохідній частині вулиці Незалежності, яку місцеві називають стометрівкою, обмежать рух велосипедів. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає «Курс».

За його словами, вже обмежили рух стометрівкою для самокатів: «перепрошили» транспорт і він не може заїхати в пішохідну зону. Але заходи безпеки слід посилювати, вважає мер і нагадав про інцидент, який трапився увечері 3 вересня поблизу фонтана на Вічевому майдані. Тоді на шестирічного хлопчика наїхав велосипедист.

«Будемо ставити знаки, обмеження для велосипедистів», – сказав Руслан Марцінків у прямому включенні.

Він додав, що у всій центральній зоні міста поставлять додаткові знаки і обмежувачі руху для велосипедистів. Також Руслан Марцінків зазначив, що просив народну депутатку Оксану Савчук ініціювати в комітеті Верховної Ради відповідні обмеження на законодавчому рівні.

«Щоби все-таки жорстко обмежували, якщо ти маєш скутер, різні електропристрої, то ти повинен дотримуватися правил дорожнього руху і нести відповідальність», – сказав мер.

Нагадаємо, шестирічного хлопчика, якого у Франківську збив 20-річний велосипедист, доставили до обласної дитячої лікарні з черепно-мозковою травмою та пошкодженнями м’яких тканин обличчя й ротової порожнини.