Інцидент стався біля фонтану на Вічевому майдані

Увечері 3 вересня у центрі Івано-Франківська 20-річний велосипедист збив дитину. Потерпілого хлопчика з важкими травмами доставили до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 4 вересня, інцидент стався біля фонтану на Вічевому майдані.

«20-річний велосипедист наїхав на 6-річного хлопця. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Причини та обставини події з’ясовують», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або виправні роботи на термін до 2 років, або обмеження волі на термін до 5 років, або позбавленням волі на термін до 5 років.