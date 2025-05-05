Аварія сталася на вул. Небесної Сотні у Косові

Внаслідок аварії на вул. Небесної Сотні у Косові загинув місцевий мешканець. Винуватцеві ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 5 травня, учасниками аварії у Тисменицькій громаді стали 52-річний житель Верховинщини та 75-річний мешканець Косова.

«Верховинець на Ford Sierra не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Останній рухався в попутному напрямку з легковиком. В результаті ДТП місцевий мешканець від отриманих травм помер в лікувальному закладі», – зазначили правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.