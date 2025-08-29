Йдеться про ремонту вул. Стрийської, Героїв УПА і Городоцької

У Львові планують відремонтувати критично важливі магістральні вулиці. При цьому, місто хоче домовитись із компаніями-підрядниками про виконання робіт у борг на кілька років, оскільки більшість грошей із міського бюджету перераховують на допомогу ЗСУ.

Як повідомила пресслужба ЛМР у пʼятницю, 29 серпня, йдеться про ті дороги, які перебувають у критичному стані.

«Із початком повномасштабної війни росії проти України у Львові повністю призупинили будь-які капітальні ремонти, зокрема і ремонти доріг. Адже основний пріоритет міста – підтримка Збройних сил та ветеранів. Лише у 2023-2024 роках на звернення мешканців чи керівників лікарень, поліклінік, шкіл проводили поодинокі ремонти на локаціях, які почали ремонтувати ще до війни, та не встигли завершити. Однак, ми стикаємося з іншою проблемою – на жаль, багато робіт, які були відремонтовані 10-15 років тому, починають руйнуватися. Поки ми говоримо про пошкодження верхнього шару асфальту. Якщо ми не відремонтуємо верхній шар цього року, то через рік-два нам доведеться ремонтувати дорогу повністю», – розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Тому місто планує відремонтувати критичні ділянки у борг із оплатою через два роки. Терміни оплати окремо вкажуть у тендерній документації. Андрій Москаленко додав, що на ринку є компанії, які можуть робити ремонт за свої гроші і почекати з оплатою.

Зокрема, йдеться про ремонт вулиць:

вул. Стрийська (від УКУ до межі міста, та від вул. Стрийської, 86 до межі міста – тобто дві сторони вулиці). Довжина цих відрізків 10,8 км;

вул. Городоцька (від вул. Виговського до Скнилівського моста). Довжина – 2 км.

Героїв УПА (від вул. Залізняка до вул. Бандери). Довжина – 1,4 км.

«Ми опрацьовували кожну з цих вулиць. По них проходять великі транспортні потоки. Зокрема, по вул. Стрийській за добу проходить більше 40 тисяч авто, по вул. Городоцькій – більше 13 тисяч авто. Якщо їх зараз не ремонтувати, то за рік-два дорожнє покриття на цих вулицях буде непроїзним. Щодо вул. Героїв УПА, то вже зараз маємо скарги від мешканців та водіїв на критичний стан проїзної частини», – пояснює директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксана Пригода.

До прикладу, ремонт майже 11 км на вул. Стрийській буде коштувати 130 млн грн, тобто 12 млн за 1 км. Натомість капремонт коштував би вдвічі дорожче – 22-25 млн грн за 1 км.

Додамо, що раніше про ініціативу ремонтувати дорого в борг у інтервʼю 24 каналу говорив міський голова Андрій Садовий.

«Хочете – бийте мене, хочете – карайте, але за бюджетні кошти, ми цього робити не можемо.Ми зараз продумуємо варіант, як, наприклад, оголошувати тендер на реконструкцію доріг, але з оплатою після війни. Якщо якась будівельна компанія зголоситься виконати роботи зараз, то ми чесно кажемо – під час війни грошей не буде», – говорив тоді Андрій Садовий.

Нагадаємо, Львівська міська рада затвердила програму поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на території міської громади у 2025-2030 роках. Тепер мешканці і бізнес можуть ініціювати ремонт конкретної дороги та частково профінансувавши роботи. Частка такого співфінансування повинна становити не менше 30% від загальної вартості ремонту.