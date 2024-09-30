В мерії хочуть обмежити швидкість руху самокатів до 12 км/год в місцях з великою кількістю пішоходів

Івано-Франківська міська рада домовилася з власниками прокату самокатів про заборону їх руху «стометрівкою» – пішохідною частиною вул. Незалежності. Про це 30 вересня повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«На стометрівку на самокатах тепер зась! Дякую власникам прокатів за розуміння та швидку реакцію. Та звертаюсь до власників самокатів – дотримуйтесь цих норм», – написав Руслан Марцінків у Facebook.

Додамо, що «стометрівкою» називають пішохідну частину вулиці Незалежності – від Вічевого майдану до вулиці Івана Франка.

Електросамокати запрограмують так, щоб вони не могли їздити «стометрівкою» в Івано-Франківську

Раніше в Івано-Франківській міськраді анонсували обмеження швидкості руху самокатів до 12 км/год в місцях з великою кількістю пішоходів, таких як парк Шевченка та міське озеро. Пропозиції від громадськості розглянуть на найближчому засіданні комісії з безпеки руху.

Також мерія Франківська звернеться до Кабміну щодо встановлення чітких правил дорожнього руху для користувачів електросамокатів.

Нагадаємо, нещодавно швидкість руху самокатів до 20 км/год обмежили на вулицях Ужгорода. У центрі міста вони не можуть розганятися більше, ніж до 10 км/год.