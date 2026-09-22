Мадяр заявив, що за нинішнього уряду «Тиси» українського нафтосховища в Угорщині не буде

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не дозволить створити на території країни потужності для зберігання нафти та нафтопродуктів для потреб України. Його заяву у понеділок, 21 вересня, опублікувало угорське видання Népszava.

Зазначимо, нещодавно група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською енергетичною компанією MOL. Документ передбачає опрацювання можливості створення в Угорщині потужностей для зберігання стратегічних запасів української нафти та нафтопродуктів. Повідомляли, шо потенційно об’єкти можуть розмістити неподалік українсько-угорського кордону.

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Мадяр заявив, що за нинішнього уряду «Тиси» українського нафтосховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що напередодні поінформував генерального директора MOL Жолта Гернаді про свою позицію та назвав дії компанії неприйнятними.

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Окремо угорський прем’єр висловив претензії до того, що компанія вела переговори з українською стороною без попереднього погодження з урядом. За його словами, обговорення між MOL і «Нафтогазом» розпочалися ще за попереднього уряду Віктора Орбана. Мадяр також нагадав, що угорська держава володіє 25% акцій MOL.

У MOL, своєю чергою, заявили, що переговори перебувають лише на початковій стадії. Компанія наразі оцінює технічні, фінансові, екологічні та регуляторні умови потенційного зберігання української сировини в Угорщині. У компанії пояснили, що через тривалість підготовчого процесу уряд поки не залучали до обговорень.

За словами Мадяра, розміщення такого об’єкта може створити безпекові ризики для Угорщини. Схожу позицію озвучив голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії Бенце Ретварі. Він заявив, що потенційний об’єкт особливо становитиме загрозу для східних регіонів країни через можливість російських ударів.

Водночас у «Нафтогазі» пояснювали, що створення додаткових потужностей за межами зон російських атак має посилити стабільність паливного ринку України та диверсифікувати маршрути постачання.