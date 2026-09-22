Миколаївський районний суд Львівщини визнав солдата винним у вчиненні СЗЧ. Через місяць після мобілізації він не повернувся на службу з лікарні та півтора року ухилявся від її проходження. Суд призначив жителю Львівщини покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, уродженця Львівщини Руслана З. наприкінці листопада 2024 року мобілізували на військову службу, після цього його направили у медзаклад, де солдат перебував до кінця грудня 2024 року. Однак, виписавшись з лікарні, на службу він не повернувся, вчинивши СЗЧ через місяць після мобілізації.

Військового затримали на початку липня 2026 року у Миколаєві на Львівщині. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом самовільного залишення місця служби.

У суді обвинувачений Руслан З. визнав свою провину, але у вироку не вказано причин, через які солдат вчинив СЗЧ. Цю справу розглянув суддя Андрій Головатий, який дослідив усі матеріали та аргументи.

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Суддя визнав військового винним у кримінальному правопорушенні та призначив покарання – 5 років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту його затримання у липні 2026 року. Вирок ще можна оскаржити.