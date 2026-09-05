Яворівський районний суд Львівщини визнав старшого лейтенанта винним у недбалому ставленні до служби через те, що після БЗВП троє його підлеглих втекли з автобуса дорогою до військової частини, вчинивши СЗЧ. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, випадок трапився ввечері 27 липня 2026 року. Лейтенант був старшим команди військовослужбовців, які завершили курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та їхали у автобусі до військової частини.

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Старшого лейтенанта звинувачують у тому, що він не слідкував за ввіреним йому особовим складом, через що троє військових втекли з автобуса, у якому перебував також він та інші військовослужбовці.

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На офіцера склали протокол про адміністративне правопорушення через недбале ставлення до служби. На засідання суду він не прийшов, але надіслав заяву про розгляд справи без його присутності, свою провину визнав.

Суддя Наталія Кондратьєва дослідила усі матеріали та аргументи, визнала офіцера винним у адмінправопорушенні та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.