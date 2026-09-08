Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Миколаєва на Львівщині через втечу з військової служби. У суді він пояснив свій вчинок релігійними переконаннями. За дезертирство йому призначили 5 років тюрмі.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, Юрія Г. мобілізували на військову службу у листопаді 2024 року, але через кілька днів він втік зі служби. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом дезертирства. Приблизно через 10 місяців він сам прийшов до ДБР.

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У суді обвинувачений заявив, що є священнослужителем в релігійній громаді Свідків Єгови і не може брати до рук зброю чи одягати військову форму. За словами Юрія Г., ще у 2022 році після отримання повістки він пішов у ТЦК та дав письмову заяву з проханням надати можливість проходити альтернативну невійськову службу. 19 листопада 2024 року його затримали та доставили у ТЦК. Він заявляв, що не одягав військову форму і не вважав себе військовим, після 4 днів утримання він пішов додому, хоча дозволу не мав. Юрій Г. переконаний, що у його діях відсутній умисел на дезертирство.

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Із матеріалів справи відомо, що Юрій Г. призвали на посаду кухаря відділення забезпечення. Цю справу розглянув суддя Степан Сас, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя відхилив доводи обвинуваченого та його захисника щодо неможливості проходити військову службу через релігійні переконання.

«Обвинувачений був призваний не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а на військову службу в ЗСУ під час мобілізації на особливий період у зв’язку з оголошенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану та загальної мобілізації, можливості заміни якої на альтернативну закон не передбачає. Водночас право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене за певних умов, відтак непереборного конфлікту між релігійними переконаннями обвинуваченого та його передбаченим ст. 65 Конституції України обов’язком захисту Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України не існує, а фактичні та юридичні підстави для сумлінної відмови від військової служби у нього відсутні», – вказано у вироку.

Суддя визнав Юрія Г. винним у дезертирстві та призначив покарання – 5 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.