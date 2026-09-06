Старший сержант через Волинський окружний адміністративний суд зобов’язав прикордонний загін звільнити його з військової служби. У військового закінчився контракт, укладений під час воєнного стану.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, до суду звернувся чоловік, який у вересні 2022 року підписав трирічний контракт на проходження військової служби у ДПСУ. Старший сержант заявляє, що згоди на продовження контракту не надавав та неодноразово звертався щодо свого звільнення зі служби, але отримував відмову. Військовий вважає, що має підстави звільнитися зі служби, тому подав позов до суду.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Представник відповідача подав до суду відзив на позовну заяву та просив відмовити у задоволенні вимог. За його словами, старший сержант звернувся із рапортом про звільнення у квітні 2026 року, йому відмовили у задоволенні рапорту через пропуск строків.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Позивач у встановлені терміни не подав рапорт щодо звільнення з військової служби, на підставі наказу від 26 вересня 2025 року дія контракту була продовжена понад встановлений термін. На момент подання рапорту (16 квітня 2026 року) строк контракту не закінчився, а наказ від 26 вересня 2025 року про його продовження на час воєнного стану є чинним, а отже відсутні підстави для звільнення позивача за підпунктом ж пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону №2232-ХІІ», – наведено позицію відповідача.

Позивач наголосив, що для продовження дії контракту або укладання нового ключовою умовою є згода військовослужбовця, якої він не давав.

Цю справу розглянула суддя Жанна Каленюк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Відсутність рапорту за три місяці до закінчення строку контракту не є мовчазною згодою на продовження служби та не може бути бути підставою для примусового продовження контракту, адже строк для повідомлення військовослужбовцем про небажання продовжувати військову службу після закінчення строку дії контракту, укладеного під час дії воєнного стану, у законодавстві не встановлений, а приписи пункту 35 Положення №1115/2009 визначають необхідність подання військовослужбовцем такого рапорту виключно для укладення нового контракту, якщо останній виявив таке бажання», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов військового. Вона визнала протиправною бездіяльність щодо незвільнення позивача з військової служби та продовження дії контракту понад встановлені строки. Старшого сержанта мають звільнити зі служби за рішенням суду. На рішення ще можна подати апеляцію.