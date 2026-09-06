Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною мобілізацію виключеного з військового обліку чоловіка. Він зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, до суду звернувся чоловік, якого у березні 2023 року визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та виключили з військового обліку. Попри це у березні 2026 року військові ТЦК доставили його у центр комплектування, де його взяли на військовий облік, скерували на ВЛК та призвали на військову службу.

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Позивач просив суд визнати протиправними та скасувати наказ про призов на військову службу, зарахування до списків особового складу військової частини, а також виключити зі списків особового складу та внести дані до реєстру «Оберіг» про виключення з військового обліку.

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Цю справу розглянула суддя Оксана Андрусенко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У рішенні вказано, що із березня 2023 року 43-річний позивач не є військовозобов’язаним, оскільки його виключили з військового обліку.

«Відповідач проігнорував те, що позивач більше не є військовозобов’язаним та, відповідно, не має обов’язку проходити військово-лікарську комісію та не може бути призваний на військову службу під час мобілізації через те, що він виключений з військового обліку. На переконання суду, після отримання повідомлення від позивача про його виключення з військового з обліку за станом здоров’я, відповідач був зобов’язаний вжити належних заходів для перевірки цієї інформації та врахування її при проведенні подальших мобілізаційних заходів», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов позивача. Вона визнала протиправними дії ТЦК щодо взяття його на військовий облік, скасувала наказ про призов на військову службу, а також зобов’язала військову частину звільнити його зі служби. Інформацію про виключення позивача з військового обліку мають внести у реєстр «Оберіг». Рішення ще можна оскаржити.