Співробітники ТЦК зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області визнав військового ТЦК винним у недбалому ставленні до служби через те, що він не увімкнув бодікамеру під час оповіщення. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці серпня 2026 року, випадок трапився вранці 9 березня 2026 року. Старший солдат був у складі групи оповіщення, вони їхали у авто у селі Брошнів-Осада Калуського району. Поліцейський помітив чоловіка призовного віку та скерував авто у його бік для перевірки документів, але той почав втікати та забіг у підвал будинку.

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Поліцейський зупинив авто біля будинку і військові спустились у підвал для перевірки документів у чоловіка. Однак під час заходів оповіщення старший солдат не увімкнув бодікамеру.

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Раніше міністр оборони повідомляв, що співробітники ТЦК та СП зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток. У разі не дотримання цих вимог, до працівників ТЦК застосовуватимуть дисциплінарні стягнення.

Через порушення щодо військового склали протокол про недбале ставлення до служби. У постанові суду вказано, що старший солдат визнав свою провину у вчиненні адмінправопорушення. Цю справу розглянув суддя Михайло Пулик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя визнав військового винним у адмінправопорушенні та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.