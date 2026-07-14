ЗРК SAMP/T NG має підвищену ефективність проти балістичних атак

Україна першою отримає нові модернізовані французько-італійські системи SAMP/T NG з підвищеною ефективністю проти балістичних ракет. Про це повідомив у вівторок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський.

«Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році» – повідомив Зеленський.

Крім того, Франція та Італія прискорять постачання ракет Aster 30, які використовуються в SAMP/T.

Зазначимо, SAMP/T NG (New Generation) – це модернізована система протиповітряної та протиракетної оборони, яка отримала нові радари з 360-градусним оглядом. ЗРК виготовляється спільним підприємством EUROSAM, до складу якого входять MBDA Italy, MBDA France та THALES. У склад систем входять нові ракети Aster 30 Block 1 NT, які мають вищу ефективність проти балістичних ракет.

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SAMP/T NG здатний атакувати цілі на відстані понад 150 км та перехоплювати їх на висоті до 25 км. Система здатна супроводжувати до 1000 цілей одночасно. Батарея SAMP/T NG може мати до шести пускових установок з вісьмома ракетами Aster кожна.

Зазначимо, SAMP/T NG заступили на озброєння в Італії та Франції, де їх виробляють. Україна стане першою країною світу, яка отримає нове озброєння цього типу.

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Також президент підтвердив слова президента Франції Емманюеля Макрона про надання Україні ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30. За його словами, Франція також співпрацюватиме з Україною в межах антибалістичної програми Freyja.

«Відбудеться й закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня Емманюель Макрон повідомив, що Франція поставить Україні перші багатоцільові винищувачі Rafale у 2028–2029 роках.