Агентами виявилися 20-річний та 26-річний львів'яни

Контррозвідка СБУ затримала у Львові двох місцевих мешканців, які незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для збройних угруповань Росії. За оперативними даними, росіяни використовували станції інтернет-зв’язку для планування бойових операцій проти Сил оборони у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Як повідомили у вівторок, 22 вересня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, завдання ворога виконував 20-річний студент львівського вишу. Його завербували російські спецслужби, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.

До справи студент залучив безробітного 26-річного знайомого зі Львова (колишнього наркозалежного), з яким підшуковував осіб для реєстрації Starlink. Для реалізації плану зловмисники обманом залучили 14 мешканців та використали їхні паспортні дані для верифікації терміналів на користь росіян.

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«Після активації інтернет-пристроїв вони направляли відповідні реквізити російському куратору в обмін на гроші», – додали в СБУ. За кожен зареєстрований Starlink їм обіцяли по 100 доларів.

Контррозвідники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з ворогом. СБУ заблокувала усі незаконно зареєстровані системи Starlink. Також перевіряється інформація про можливу незаконну реєстрацію фігурантами ще понад 40 терміналів супутникового зв’язку.

Затриманим повідомили про підозру в пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Обоє фігурантів вже перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.