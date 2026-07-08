Співробітники СБУ документували дії чоловіка від початку його роботи на ворога

Залізничний районний суд Львова виніс вирок коригувальнику, який шпигував за Силами оборони та знімав об’єкти, де перебували військові, для нанесення нових ракетних ударів. Суд призначив покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, уродженець Полтавської області Богдан Хорошко у грудні 2025 року знімав готель, де жили військовослужбовці у Львові, а також у січні знімав на відео військову частину. Вказані відео він надсилав невстановленим людям через телеграм, розуміючи, що поширення цієї інформації може призвести до нанесення нових ракетних ударів по Силах оборони.

Повідомляючи про викриття коригувальника, СБУ писала, що йому 21 рік і він мав ігрову залежність, у телеграм-каналах чоловік шукав легкі способи заробітку. Співробітники СБУ документували дії чоловіка від початку його роботи на ворога і після декількох його розвідвилазок затримали за місцем проживання.

Щодо Богдана Хорошка порушили кримінальну справу за ч.2 ст.114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ). У суді він визнав свою провину.

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Цю справу розглянула суддя Наталія Галайко, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 5 роки тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання у лютому 2026 року. Вирок ще можна оскаржити.