Інформатором виявився 21-річний місцевий мешканець, який має ігрову залежність

Контррозвідка СБУ затримала у Львові коригувальника, який шпигував за локаціями Сил оборони для завдання ракетних ударів. Інформатором виявився 21-річний місцевий мешканець, який має ігрову залежність та шукав роботу у телеграм-каналах.

Як повідомило управління СБУ у Львівській області 12 лютого, ворожий інформатор шпигував за локаціями Сил оборони для завдання ракетних ударів. У телеграмі 21-річного львів’янина завербував російський куратор, який запропонував йому співпрацю в обмін на гроші. Співробітники СБУ документували зловмисника від початку його роботи на ворога і після декількох його розвідвилазок затримали за місцем проживання.

Чоловік обходив обласний центр та його околиці і фіксував, за допомогою мобільного застосунку, який передає координати, місця зосередження особового складу Сил оборони. Також зловмисник намагався виявити військові частини та інші режимні об’єкти, які могли стати потенційними «цілями» для ворога.

Із оприлюднених у судовому реєстрі ухвал відомо, що інформатор знімав один із львівських готелів, де жили військовослужбовці, а також мав дані про одну з військових частин.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.