Через зниження рівня води у річках обмежать роботу фонтанів у місті

У Івано-Франківську через обміління річок міський голова закликав мешканців економити воду. Також через зниження рівня води у річках вимкнуть фонтани у місті. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Бачите, як обміліли річки? Поки що такої критичної проблеми немає, але все-таки води стало менше у Бистрицях. Ви знаєте, що ми забираємо воду з рік. І тому дуже просив би ощадно використовувати воду, якщо не хочемо мати більше проблем. Ми частково десь обмежимо передусім фонтани. Можемо перебувати без фонтанів», – повідомив Руслан Марцінків.

У зверненні міський голова, зокрема, зазначив, що обмеження наразі стосується лише роботи фонтанів у місті. Разом з тим він закликав містян ощадно використовувати воду та не користуватися нею без потреби. При цьому Руслан Марцінків наголосив, що загрози запровадження графіку відключень води у Франківську немає.

«Загрози немає погодинного відключення, але обміління річок справді є проблемою. І бачимо, що і в Дністрі робиться, і в Бистрицях. Тому, будь ласка, користуємося ощадно», – зазначив мер.

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До слова, за інформацією начальниці відділу гідрометзабезпечення обласного гідрометцентру Тетяни Атаманюк, на Прикарпатті вже є річки, які пересохли. Зокрема, йдеться про ріку Стебник. Станом на 26 серпня Дністер має 15% від норми водності. У зоні маловоддя також ріка Лімниця в селі Осмолода, де фіксують 20% від норми водності, Калуському районі – 19%, а у Бистриці Солотвинській в нижній течії (в Івано-Франківську) – 12% водності.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав про основні причини обміління річок, можливі наслідки та чим це загрожує. Більше читайте у матеріалі «Боротьба за воду більше не є сценарієм із фантастичних романів».