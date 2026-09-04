Спецпредставники Дональда Трампа прибудуть до Києва 6 вересня

Володимир Зеленський повідомив, що узгодив з американською командою остаточну дату візиту до України. Проте спершу спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву. Про це у пʼятницю, 4 вересня, Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

За словами президента, спершу Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, спецпредставники президента США прибудуть до Києва. Володимир Зеленський запевнив, що на час перебування Віткоффа та Кушнера в Росії Україна не здійснюватиме атак. Президент закликав Кремль також утриматися від ударів по Україні на час візиту американців до Києва.

«Ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що це буде перший візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України після низки візитів до Росії у 2025 та 2026 роках.

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У травні 2026 року Володимир Зеленський повідомляв, що очікує представників Дональда Трампа «на рубежі весни-літа». 29 липня президент України розповів, що Віткофф та Кушнер прибудуть до Києва упродовж найближчих двох тижнів. Проте 24 серпня стало відомо, що візит американців до Києва перенесли через «посилення ракетних та безпілотних ударів» по столиці.

31 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили дату візиту до України.