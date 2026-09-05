За даними ЗСУ, завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі

Головне управління комунікацій Збройних сил України прокоментувало інформацію про нібито запровадження чотириденного режиму тиші на фронті з півночі 5 вересня до кінця доби 8 вересня, про що писали деякі українські медіа, зокрема «Українська правда» та «24 канал». У відомстві заявили, що українські військові продовжують виконувати завдання з оборони країни відповідно до визначеного плану, оскільки російські війська не припиняють агресію, передає УП.

«“Режим припинення вогню” не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі», – ідеться в повідомленні Головного управління комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 вересня повідомив, що спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер здійснять перший візит до України після низки візитів до Росії у 2025–2026 роках. За його словами, 5 вересня американці відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, прибудуть до Києва.

Володимир Зеленський запевнив, що на час перебування Віткоффа та Кушнера в Росії Україна не здійснюватиме атак. Президент закликав Кремль також утриматися від ударів по Україні на час візиту американців до Києва.

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Пізно ввечері 4 вересня українські медіа повідомили, що напередодні візиту до Києва та Москви спецпредставників Дональда Трампа Україна ініціювала тимчасове припинення вогню на фронті. За даними джерел УП та «24 каналу», підрозділам Сил оборони наказали дотримуватися режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Водночас джерело «Суспільного» в Офісі президента заперечило, що українські військові отримували вказівки про припинення вогню. Джерела у Конгресі США підтвердили інформацію про домовленість щодо перемир’я з 5 по 8 вересня, але не уточнили його формат. Зі свого боку військовослужбовці на різних напрямках фронту по-різному коментували інформацію про можливе припинення вогню – одні її підтверджували, інші заперечували.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в етері «Суспільне Студія» повідомив, що є розпорядження Генштабу не здійснювати ураження на оперативну глибину. За його словами, на тактичному рівні обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у його підрозділі не запроваджували.

Доповнено. Керівник ОП Кирило Буданов у коментарі «Суспільному» підтвердив, що Україна пропонувала особисто російському диктатору Владіміру Путіну режим припинення вогню. Проте реакції на пропозицію з боку РФ не було.