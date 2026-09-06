Володимир Зеленський провів перемовини зі спецпредставниками Дональда Трампа

Володимир Зеленський завершив переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це у неділю, 6 вересня, передають hromadske та «Європейська правда».

Зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером провела українська делегація, після чого до них долучилися перемовники від Франції, Британії та Німеччини. Перед перемовинами з американською делегацією Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала пропозиції щодо припинення російсько-української війни.

Спецпредставники Дональда Трампа наголосили, що президент США прагне не просто завершення війни, а й встановлення довготривалого миру. За словами Джареда Кушнера, вони отримали від Трампа завдання розробити «пакет миру». Також спецпредставники Трампа повідомили про можливе відновлення тристороннього формату перемовин за участю делегацій України, США та Росії.

Володимир Зеленський пожартував, що Віткофф та Кушнер «спрацювали краще за системи Patriot». Водночас Володимир Зеленський наголосив на нагальній потребі України отримати допомогу щодо протидії російським балістичним ракетам.

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«Про Patriot можна іноді жартувати, але тим не менш, ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, для нас дуже важливе… Якщо війна буде продовжуватись взимку – а поки так виглядає – ми дуже розраховуємо на “зимовий пакет”, який я сьогодні детально проговорював зі Стівом, Джаредом, з нашими європейськими партнерами», – сказав Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів, що перепоною у досягненні миру залишається територіальне питання. Президент зауважив, що «питання Донбасу є для Росії питанням всієї війни», але наголосив, що допускає обговорення цього питання на рівні лідерів.

«Актуальним залишається територіальне питання… Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми мали можливість і проговорювали. Залишуся при своїй думці, що такі складні питання вирішуються тільки на рівні лідерів», – цитує Володимира Зеленського «Європейська правда».

Крім того, під час переговорів приділили значну увагу гарантіям безпеки, відновленню економіки України та відбудові в цілому.

«Ми розуміємо, якою має бути наша армія, яка повинна бути сильною – і це для нас головні гарантії безпеки. Для всього цього потрібен ресурс. І ви це прекрасно розумієте, ми всі це розуміємо. Тому гарантії повинні бути сильними, чіткими», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, це перший візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України. Перш ніж прибути до Києва, вони провели переговори з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві. Російські ЗМІ повідомили, що переговори Путіна з американцями тривали понад три години. Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков назвав зустріч «змістовною, конструктивною, надзвичайно відвертою та довірливою».

Водночас журналісти Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля, повідомили, що Путін знову дав зрозуміти, що «готовий припинити війну лише на своїх умовах, і вимоги Москви стають жорсткішими, оскільки вона вважає, що має військову перевагу над Україною».

Додамо, що представники Дональда Трампа прибули до України поїздом, хоча мали прибути до Києва літаком. Володимир Зеленський сказав, що скористатися українським аеропортом Віткоффу та Кушнеру завадили росіяни. Ймовірно, президент мав на увазі російський обстріл аеропортів «Київ» та «Бориспіль».