Михайло Драпатий очолює ЗСУ з липня

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме українським військом. Ці положення визначають пріоритети головкома, вимоги до командирів і штабів та підходи до розвитку війська під час війни, повідомила пресслужба ЗСУ 2 вересня.

Основні пріоритети Головнокомандувача ЗСУ

Людина – найцінніша бойова спроможність

Кожен командир зобов’язаний берегти людей. Серед обов’язків командира: належна підготовка військовослужбовця до бою, захист від невиправданого ризику, турбота про пораненого, гідне вшанування пам’яті полеглих бійців й підтримка їхніх родин.

«Турбота про наших людей не є окремою від бойової ефективності – вона є її основою», – зазначив Драпатий.

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Пріоритет – захист людей, міст і сіл

Стабілізувати фронт, зберігати й нарощувати бойові спроможності, перехоплювати ініціативу там, де це можливо, позбавити ворога можливості досягати його цілей – це дії, мета яких посилити захист населення України, її міст, сіл та критичної інфраструктури від ворожих ударів.

Служба має стати прогнозованою

Документ декларує намір змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців – так, щоб вона забезпечувала боєздатність війська і водночас враховувала потреби самих військових і суспільства.

Політика залучення, проходження та завершення військової служби формуватиметься з урахуванням уроків минулого.

Правда робить нас сильнішими

Документ вимагає від командирів і штабів чесних оцінок проблем, які існують, а не їхнього замовчування.

«Здорова професійна дискусія зміцнює рішення; мовчання їх послаблює», – ідеться в принципах.

На різних рівнях у Збройних силах немає місця корупції, зловживанню владою, домаганням, дискримінації чи несправедливості. Від кожного командира також вимагається відповідальне використання державних ресурсів.

Штаб існує для військ

Штаб має «бути меншим там, де це можливо, швидшим там, де це необхідно, і щодня ставати кориснішим».

Кожен звіт, доповідь, нарада і штабний процес мають мати чітку мету, усувається дублювання, зайва звітність – скорочується.

Навчатися швидше за противника – заради тих, хто на передовій

Окремий пріоритет – прискорення адаптації та впровадження інновацій. Технології потрібні там, де вони дозволяють виконати завдання меншими втратами і меншим ризиком для тих, хто безпосередньо тримає лінію фронту. Командири повинні дослухатися до ідей від військовослужбовців будь-якого рангу.

Документ також вимагає воювати спільно: «Жоден вид, рід військ чи окрема бригада не здатні перемогти самостійно».

У ЗСУ додали, що порядок реалізації, конкретні завдання та показники виконання відповідні відомства та органи визначать в окремих документах.

Пряма мова Михайла Драпатого

«Наступний етап цієї війни вимагає від нас більшого: командувати Збройними силами України у війні сьогодні та водночас забезпечити, щоб вони вийшли з цієї війни сильнішими».

«У війні помилки можуть коштувати життя. Але помилка, яку визнали, проаналізували та виправили, стає досвідом. Тому я очікую від кожного військовослужбовця чесності, сміливості говорити про проблеми та готовності спільно шукати рішення».