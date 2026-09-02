Михайло Драпатий назвав принципи, за якими керуватиме Збройними силами
«Ми маємо здобути довготривалий і справедливий мир», зазначив головком
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме українським військом. Ці положення визначають пріоритети головкома, вимоги до командирів і штабів та підходи до розвитку війська під час війни, повідомила пресслужба ЗСУ 2 вересня.
Основні пріоритети Головнокомандувача ЗСУ
Людина – найцінніша бойова спроможність
Кожен командир зобов’язаний берегти людей. Серед обов’язків командира: належна підготовка військовослужбовця до бою, захист від невиправданого ризику, турбота про пораненого, гідне вшанування пам’яті полеглих бійців й підтримка їхніх родин.
«Турбота про наших людей не є окремою від бойової ефективності – вона є її основою», – зазначив Драпатий.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Пріоритет – захист людей, міст і сіл
Стабілізувати фронт, зберігати й нарощувати бойові спроможності, перехоплювати ініціативу там, де це можливо, позбавити ворога можливості досягати його цілей – це дії, мета яких посилити захист населення України, її міст, сіл та критичної інфраструктури від ворожих ударів.
- Служба має стати прогнозованою
Документ декларує намір змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців – так, щоб вона забезпечувала боєздатність війська і водночас враховувала потреби самих військових і суспільства.
Політика залучення, проходження та завершення військової служби формуватиметься з урахуванням уроків минулого.
- Правда робить нас сильнішими
Документ вимагає від командирів і штабів чесних оцінок проблем, які існують, а не їхнього замовчування.
«Здорова професійна дискусія зміцнює рішення; мовчання їх послаблює», – ідеться в принципах.
На різних рівнях у Збройних силах немає місця корупції, зловживанню владою, домаганням, дискримінації чи несправедливості. Від кожного командира також вимагається відповідальне використання державних ресурсів.
- Штаб існує для військ
Штаб має «бути меншим там, де це можливо, швидшим там, де це необхідно, і щодня ставати кориснішим».
Кожен звіт, доповідь, нарада і штабний процес мають мати чітку мету, усувається дублювання, зайва звітність – скорочується.
- Навчатися швидше за противника – заради тих, хто на передовій
Окремий пріоритет – прискорення адаптації та впровадження інновацій. Технології потрібні там, де вони дозволяють виконати завдання меншими втратами і меншим ризиком для тих, хто безпосередньо тримає лінію фронту. Командири повинні дослухатися до ідей від військовослужбовців будь-якого рангу.
Документ також вимагає воювати спільно: «Жоден вид, рід військ чи окрема бригада не здатні перемогти самостійно».
У ЗСУ додали, що порядок реалізації, конкретні завдання та показники виконання відповідні відомства та органи визначать в окремих документах.
Пряма мова Михайла Драпатого
- «Наступний етап цієї війни вимагає від нас більшого: командувати Збройними силами України у війні сьогодні та водночас забезпечити, щоб вони вийшли з цієї війни сильнішими».
- «У війні помилки можуть коштувати життя. Але помилка, яку визнали, проаналізували та виправили, стає досвідом. Тому я очікую від кожного військовослужбовця чесності, сміливості говорити про проблеми та готовності спільно шукати рішення».
- «Ми маємо здобути довготривалий і справедливий мир та створити такі Збройні Сили України, щоб у майбутньому жоден агресор не мав підстав вважати напад на Україну прийнятним способом досягнення своїх цілей».