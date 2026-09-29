Під час повітряної тривоги у вівторок, 29 вересня, у Сарненському районі пролунали вибухи. Унаслідок російської атаки пошкоджена цивільна спецтехніка, виникла пожежа. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загоряння. На місці працюють відповідні служби. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали», – зазначив Олександр Коваль.

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Додамо, що 29 вересня повітряну тривогу у Сарненському районі оголошували п’ять разів. Остання тривала з 12:37 до 13:13. Саме тоді місцеві жителі повідомляли про вибухи.

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