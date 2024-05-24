Полковник поліції Олег Сліпчук очолив ГУНП у Волинській області

У Луцьку представили нового керівника Головного управління Нацполіції у Волинській області. Після звільнення Юрія Крошка, структуру очолюватиме 48-річний Олег Сліпчук.

Як 24 травня повідомили у прес-службі поліції Волині, до цього новопризначений Олег Сліпчук працював на керівних посадах у Київській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Переважно обіймав посаду начальника слідчого управління.

Зауважимо, що попередній очільник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко 17 травня написав рапорт на звільнення й перевівся у Київ. Нині він виконує обов’язки помічника голови відділу координації проектів розвитку поліції Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.