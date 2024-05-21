Начальник ГУНП у Волинській області написав рапорт на звільнення

Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко написав рапорт на звільнення й перевівся у Київ. Як 21 травня повідомили у Центрі журналістських розслідувань «Сила правди», посадовець став помічником голови відділу координації проектів розвитку поліції Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.

«Рапорт на звільнення Юрій Крошко подав за власним бажанням і 17 травня мав останній робочий день. Нині обов’язки керівника Національної поліції на Волині виконує Михайло Сорока», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулюк.

За даними сайту ГУНП, Михайло Сорока – начальник кримінальної поліції у Волинській області з 2020 року. Із 2001 по 2019 роки обіймав різні посади у правоохоронних органах на Житомирщині.

Додамо, що 40-річний Юрій Крошко був начальником ГУНП у Волинській області з 2020 року. До того з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області. Також очолював управління стратегічних розслідувань у Волинській області.