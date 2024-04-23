Юрій Крошко обіймає посаду начальника ГУНП у Волинській області з лютого 2020 року

Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець є власником двох земельних ділянок у Житомирській області, а його дружина – будинку й 2000 м2 землі.

Як йдеться в електронній декларації, за 2023 рік Юрій Крошко заробив на посаді начальника ГУНП у Волинській області 1 231 460 грн. Це орієнтовно по 102 тис. грн щомісяця. Водночас дохід його дружини від підприємницької діяльності склав 920 тис. грн. Також Олена Крошко отримала подарунок за понад 426 тис. грн і 760 тис. грн після відчудження рухомого майна.

Готівкою посадовець зберігає 380 тис. грн і на банківському рахунку – 57 826 грн, а Олена Крошко зазначила, що має 520 тис. грн і 20 тис. доларів готівки, а також понад 360 тис. грн на банківських рахунках.

З об’єктів нерухомості Юрій Крошко вказав дві земельні ділянки у Житомирській області, які він купив у 2011 та 2014 роках. Перша розташована в селі Глибочиця загальною площею 706 м2, а друга – у селі Туровець площею 1200 м2. У власності дружини посадовця – будинок у селі Вереси Житомирського району площею 252 м2, придбаний за 426 тис. грн у січні 2023 року, а також дві земельні ділянки по 1000 м2 у тому ж населеному пункті. Також Юрій Крошко зазначив, що з лютого 2023 року орендує квартиру у селі Тарасове Луцького району. Її площа – 43 м2.

Правоохоронець вказав один транспортний засіб – Citroën C3 2018 року випуску, яким користується його дружина.

Додамо, що 46-річний Юрій Крошко обіймає посаду начальника ГУНП у Волинській області з лютого 2020 року. До того з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області. Також очолював управління стратегічних розслідувань у Волинській області.