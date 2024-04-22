Руслан Герасимчук на посаді начальника ГУНП у Хмельницькій області з 2020 року

Начальник ГУНП у Хмельницькій області Руслан Герасимчук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік.

Як йдеться в електронній декларації, за 2023 рік Руслан Герасимчук заробив на посаді начальника ГУНП у Хмельницькій області 1 259 119 грн. Це орієнтовно по 105 тис. грн щомісяця. Однак, посадовець зазначив ще два джерела доходу. Від Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова він отримав 10 930 грн зарплати, а від сільгосптовариства «Заслуч» – 74 тис. грн за надання майна в оренду.

Готівкою посадовець зберігає 1 550 000 грн, а на банківському рахунку – 2 543 грн.

З об’єктів нерухомості Руслан Герасимчук вказав чотири земельні ділянки у Хмельницькій області. Перша розташована у селі Григорівка Старокостянтинівської громади загальною площею 34 307 м2. Посадовець придбав її у 2018 році за майже 111 тис. грн. Друга і третя – у селі Копистин Хмельницького району, їхня загальна площа – 2000 м2. Четверта земельна ділянка розташована в смт Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району загальною площею 900 м2. Правоохоронць зазначив, що купив її у 2021 році за 175 грн.

За даними Руслана Герасимчука, він безплатно проживає у квартирі та будинку в місті Старокостянтинів, власницею яких є Раїса Герасимчук.

Посадовець користується двома автомобілями. Перший із них – це Hyundai Tucson 2007 року випуску, що належить Галині Гаврилюк, а другий – Toyota RAV4 Hybrid 2018 року випуску.

Додамо, що 45-річний Руслан Герасимчук обіймає посаду начальника ГУНП у Хмельницькій області з 29 липня 2020 року. До призначення на посаду полковник поліції пройшов шлях від оперуповноваженого районного відділу до заступника начальника ГУНП у Хмельницькій області.