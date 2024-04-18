Міський голова Хмельницього Олександр Симчишин подав декларацію за 2023 рік

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин подав декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовець заробив більше 845 тис. грн і не здійснив жодних дороговартісних покупок.

Як йдеться в електронній декларації, за 2023 рік Олександр Симчишин заробив на посаді мера 845 687 грн. Це орієнтовно по 70,4 тис. грн щомісяця. Також посадовець вказав, що зберігає майже 87 тис. грн на банківському рахунку.

З об’єктів нерухомості Олександр Симчишин зазначив житловий будинок площею 169 м2, право власності на який він набув в 2016 році, квартиру в селищі Стара Синява площею 106 м2, право власності на яку він ділить з трьома іншими членами родини. Також він вказав земельну ділянку площею 600 м2 у Хмельницькому, отриману у власність ще в 2009 році.

Дружина Світлана також володіє земельною ділянкою в селі Нова Синявка площею 20 000 м2, вартість якої становить 87 тис. грн.

Автомобіль у мера той же, що й раніше – Nissan Qashqai, придбаний у 2019 році за 534 тис. грн.

Додамо, що 43-річний Олександр Симчишин перебуває на посаді міського голови Хмельницького з листопада 2020 року. До того працював на посаді заступника, а потім і голови Хмельницької обласної державної адміністрації.