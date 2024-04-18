Міський голова Луцька Ігор Поліщук оприлюднив декларацію за 2023 рік

Міський голова Луцька Ігор Поліщук подав декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець є власником двох земельних ділянок, дачі та квартири у Волинській області. За рік він заробив більше 1 млн грн.

Як йдеться в електронній декларації, за 2023 рік Ігор Поліщук заробив на посаді міського голови Луцька 1 193 067 грн. Це орієнтовно по 99,4 тис. грн щомісяця. Крім цього, він зазначив, що зберігає 40 тис. грн і 51 тис. доларів готівкою, а також понад 6 тис. грн на банківському рахунку.

З об’єктів нерухомості Ігор Поліщук вказав квартиру в Луцьку площею 42,6 м2, яку він придбав у 2021 році за 665 тис. грн, а також квартиру в селі Зміїнець Луцького району площею 68 м2, право власності на яку ділить з трьома іншими членами родини. Посадовець володіє двома земельними ділянками. Першу він отримав у власність ще в 2011 році у селі Поляна Ковельського району. ЇЇ площа 550 м2. Другу придбав у грудні 2022 року у селі Струмівка Луцького району. Її площа 600 м2. Також в Ігоря Поліщука є дача площею 75 м2 у селі Поляна Ковельського району.

У декларації мер зазначив, що їздить на правах безплатного користування на автомобілі вітчима BMW 745D 2008 року випуску.

Додамо, що 35-річний Ігор Поліщук обіймає посаду міського голови Луцька з листопада 2020 року.