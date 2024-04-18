Мер Луцька Ігор Поліщук подав декларацію про доходи за 2023 рік
Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 99 тис. грн
Міський голова Луцька Ігор Поліщук подав декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець є власником двох земельних ділянок, дачі та квартири у Волинській області. За рік він заробив більше 1 млн грн.
Як йдеться в електронній декларації, за 2023 рік Ігор Поліщук заробив на посаді міського голови Луцька 1 193 067 грн. Це орієнтовно по 99,4 тис. грн щомісяця. Крім цього, він зазначив, що зберігає 40 тис. грн і 51 тис. доларів готівкою, а також понад 6 тис. грн на банківському рахунку.
З об’єктів нерухомості Ігор Поліщук вказав квартиру в Луцьку площею 42,6 м2, яку він придбав у 2021 році за 665 тис. грн, а також квартиру в селі Зміїнець Луцького району площею 68 м2, право власності на яку ділить з трьома іншими членами родини. Посадовець володіє двома земельними ділянками. Першу він отримав у власність ще в 2011 році у селі Поляна Ковельського району. ЇЇ площа 550 м2. Другу придбав у грудні 2022 року у селі Струмівка Луцького району. Її площа 600 м2. Також в Ігоря Поліщука є дача площею 75 м2 у селі Поляна Ковельського району.
У декларації мер зазначив, що їздить на правах безплатного користування на автомобілі вітчима BMW 745D 2008 року випуску.
Додамо, що 35-річний Ігор Поліщук обіймає посаду міського голови Луцька з листопада 2020 року.