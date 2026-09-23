49-річний Йонатан Карлінскі-Машек має громадянство Ізраїля та України

На українському кордоні затримали 49-річного хасида, який повертався до Ізраїлю після святкування Рош га-Шана в Умані. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що чоловік, окрім громадянства Ізраїлю, має український паспорт і перебуває в розшуку ТЦК та СП. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в середу, 23 вересня.

За інформацією ізраїльського новинного інтернет-порталу Walla, 49-річний Йонатан Карлінскі-Машек народився в Україні, а близько 14 років тому переїхав до Ізраїлю. Карлінскі-Машек навчається в єшиві – єврейському релігійному навчальному закладі.

У вересні хасид, як і ще 50 тис. паломників, приїхав до Умані на святкування єврейського Нового року, який цьогоріч припав на 11–13 вересня. Після завершення святкувань Йонатан вирушив до Ізраїлю автобусом компанії «Дерех Цадікім». Він прямував через міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка» на українсько-румунському кордоні.

Під час перевірки Карлінскі-Машек пред’явив ізраїльський паспорт. Водночас прикордонники звернули увагу, що він вільно спілкується українською. Після додаткової перевірки з’ясувалося, що чоловік також має громадянство України.

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За словами родини, після цього його зняли з автобуса та направили до Одеси. Там він мав стати на військовий облік і пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Друг чоловіка з Єрусалима Натан розповів Walla, що після затримання зв’язок із Карлінскі-Машеком зник.

«Він роками їздить до Умані, навіть після початку війни, і його ніколи не затримували. Мабуть, він думав, що, оскільки має ізраїльське громадянство, у нього більше немає проблем в Україні», – сказав Натан.

Дружина чоловіка Одель розповіла виданню, що дуже схвильована ситуацією. За її словами, незадовго до затримання вона пропустила два дзвінки від чоловіка, а згодом зрозуміла, що сталося щось незвичайне.

Вона та його друзі зазначають, що в армії він не зможе дотримуватися юдейських традицій. Зокрема, йдеться про дотримання правил кашруту, тобто системи єврейських законів, що визначають, які продукти є дозволеними для споживання, а які – забороненими.

Одель розповіла, що підтримує зв’язок із Міністерством закордонних справ Ізраїлю.

«Я вірю, що консульство та посольство спробують зробити все, щоб повернути його, але мені ввічливо пояснили, що все, що стосується українського законодавства, – це їхня справа. Мені сказали, що те, що сталося, є законним – і в цьому проблема», – сказала вона.

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