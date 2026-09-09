Йоганн Вадефуль вважає, що Україна може використовувати надані Німеччиною дані для оповіщення українців про призов

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що українські чоловіки призовного віку, які наразі перебувають у Німеччині, мають повернутися до України. Німеччина готова допомогти українській владі їх ідентифікувати, сказав Вадефуль 8 вересня в інтервʼю Bild.

Міністр підтримав позицію Християнсько-демократичного союзу (ХДС) про те, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають в Німеччині, мають повернутися до України. На думку Вадефуля, німецький уряд міг би допомогти Україні повернути цих чоловіків.

«Ми знаємо, хто тут живе. Хто, наприклад, отримує соціальні виплати, або хто тут зареєстрований, хто має дозвіл на проживання», – сказав він.

За словами міністра, на основі наданих даних з чоловіками міг би «зв’язатися український уряд, повідомивши їх про призов». Водночас Йоганн Вадефуль наголосив, що повернення до України має бути без примусу.

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Крім того, Вадефуль вважає, що Україна має купувати більше зброї у Німеччині. За його словами, Німеччина є одним із найбільших донорів України та розраховує на замовлення для власної оборонної промисловості. Він зазначив, що наразі країна «не повністю задоволена обсягом замовлень».

Нагадаємо, з серпня 2026 року Німеччина припинила надавати тимчасовий захист новоприбулим українцям призовного віку. Згідно з новими умовами, чоловіки від 23 до 60 років не зможуть отримати тимчасовий захист, якщо не матимуть законних підстав до виїзду та звільнення від військової служби. Водночас чоловіки призовного віку, які вʼїхали на територію Німеччини до 31 липня та вже отримали статус біженців, автоматично отримають продовження цього статусу нарівні з іншими – до березня 2028 року.