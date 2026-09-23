Панеттьєр була матір’ю доньки Володимира Кличка – Каї-Євдокії

Гейден Панеттьєр почала зніматися у кіно ще дитиною, а згодом стала відомою мільйонам глядачів завдяки «Героям» та франшизі «Крик». За роки кар’єри акторка встигла спробувати себе у різних жанрах – від сімейних комедій і спортивних драм до горорів.

Після смерті зірки у серпні 2026 року її фільмографія знову привернула увагу глядачів. ZAXID.NET зібрав п’ять фільмів, у яких можна побачити Гейден Панеттьєр.

«Згадуючи титанів» (2000)

Драма «Згадуючи титанів» (Remember the Titans) вийшла у 2000 році. Головну роль у фільмі зіграв Дензел Вашингтон, а Гейден Панеттьєр виконала роль Шеріл Йост – доньки тренера Білла Йоста.

У центрі сюжету – шкільна футбольна команда у Вірджинії, гравці якої намагаються знайти спільну мову після расової інтеграції школи. На момент знімань Панеттьєр було 10 років.

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«Крижана принцеса» (2005)

У сімейному фільмі «Крижана принцеса» (Ice Princess) Панеттьєр зіграла Джен Гарвуд – одну з юних фігуристок.

Фільм розповідає про школярку Кейсі Карлайл, яка захоплюється фігурним катанням і вирішує спробувати себе у професійному спорті. Головну роль виконала Мішель Трахтенберг, а Панеттьєр була серед акторів другого плану.

«Я кохаю тебе, Бет Купер» (2009)

У підлітковій комедії «Я кохаю тебе, Бет Купер» (I Love You, Beth Cooper) Панеттьєр зіграла головну героїню – Бет Купер.

За сюжетом випускник школи Деніс Куверман під час випускної промови публічно зізнається у коханні Бет. Наступного дня вона несподівано приходить до нього додому, після чого починається низка пригод.

Це одна з небагатьох повнометражних стрічок, де Панеттьєр виконала головну роль.

«Крик 4» (2011)

Для багатьох глядачів однією з найвідоміших кіноролей Панеттьєр стала Кірбі Рід у фільмі жахів «Крик 4» (Scream 4).

У четвертій частині франшизи до Вудсборо повертається Сідні Прескотт, а разом із нею знову з’являється серійний убивця у масці Ghostface. Кірбі – одна з молодих героїнь фільму, яка добре знається на правилах горорів.

Саме ця роль стала важливою для подальшого повернення Панеттьєр до франшизи.

«Крик 6» (2023)

Через 12 років Панеттьєр повернулася до ролі Кірбі Рід у «Крику 6» (Scream 6).

Цього разу події розгортаються не у Вудсборо, а в Нью-Йорку. Після нових нападів Ghostface герої намагаються з’ясувати, хто стоїть за вбивствами. Кірбі, яку зіграла Панеттьєр, повертається вже як агент ФБР і допомагає розслідувати справу.

Інші фільми Гейден Панеттьєр

Серед інших кіноробіт акторки – «Послання в пляшці» (1999), «Динозавр» (2000), «Фабрика пилу» (2004), «Шалені перегони» (2005), «Шанхайський поцілунок» (2007), «Світлячки в саду» (2008), «Альфа і Омега» (2010), «Опіка» (2016) та «Код Жовтий» (2024).